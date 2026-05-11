Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas Orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vjencem predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Grigorjevu Jevgeniju Dmitrijeviču.

Karan je podsjetio da je ovo odlikovanje dodijelio Milorad Dodik dok je bio predsjednik Srpske, poručujući da je to priznanje za doprinos saradnji Sankt Peterburga i Republike Srpske, Rusije i Srpske.

"Ovo priznanje je potvrda trajne prijateljske i bratske saradnje", istakao je Karan.

Dmitrijevič je istakao da je odlikovanje velika čast za njega i odlikovanje čitave vlade Sankt Peterburga.

Dodik je rekao da je ovo odlikovanje izraz velike ljubavi i privrženosti Republike Srpske Rusiji, Sankt Peterburgu i Dmitrijeviču.

"Vi ste trajno upisani u knjige naših prijatelja i nastavićemo da gradimo naše odnose na najbolji mogući način", rekao je on.

Delegacija Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorjev Jevgenij Dmitrijevič, u trodnevnoj je posjeti Republici Srpskoj povodom održavanja "Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj".

Delegacija se danas sastala sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom, predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i direktorkom Kancelarije za međunarodnu saradnju Anom Trišić Babić.