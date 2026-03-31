Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

U Evropi je potvrđen prvi slučaj zaraze virusom ptičje gripe H9N2 kod čovjeka, objavilo je italijansko Ministarstvo zdravstva.

Riječ je o dječaku koji se zarazio izvan Evrope, tokom boravka u Africi, a po povratku u Italiju dijagnostifikovan mu je virus u regiji Lombardiji.

Prema dostupnim informacijama, dječak ima određene zdravstvene poteškoće, ali zasad razvija samo blage simptome. Iz predostrožnosti je smješten u izolaciju u bolnici San Gerardo u Monzi, gdje se njegovo stanje pažljivo prati.

Zdravstvene vlasti ističu kako nema dokaza o prenosu virusa unutar Evrope, što dodatno smanjuje zabrinutost za širu populaciju.

Što je H9N2 i koliko je opasan?

Virus H9N2 pripada skupini gripe tipa A, koja uključuje i poznate sezonske viruse. Ali, za razliku od njih, ovaj se virus primarno javlja kod ptica i rijetko prelazi na ljude.

Stručnjaci ga svrstavaju među viruse niske patogenosti, što znači da kod ljudi obično uzrokuje blagu kliničku sliku. Do zaraze najčešće dolazi izravnim kontaktom s peradi u kontaminiranom okolišu.

Iako je ovo prvi slučaj u Evropi, slične infekcije već su zabilježene u Aziji i Africi, ponajviše u Kini.

Iako H9N2 zasad ne predstavlja ozbiljnu prijetnju, stručnjaci upozoravaju na širi kontekst. U svijetu su prisutni i znatno opasniji sojevi ptičje gripe, poput H5N1, koji pokazuje veću sposobnost širenja na sisavce i izaziva teže oblike bolesti.

Ovaj slučaj stoga služi kao podsjetnik da su virusi ptičje gripe nepredvidivi i da je kontinuirani nadzor ključan za pravovremenu reakciju, ističe Independent