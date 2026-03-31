Danas kraj saradnje Pinka i BH Telekoma, oglasio se Željko Mitprović

"Poslije 13 godina dobre i uspešne saradnje BH Telekoma i Pinka, BH Telekom je donio odluku da je ponuda za 70 Pinkovih kanala preskupa za BH Telekom jer je iznosila 2,5 maraka po korisniku! Kako prosječna mesečna pretplata servisa BH Telekoma “Moja TV” iznosi oko 50 maraka mjesečno, vjerujem da je vlada Federacije BiH, kao većinski vlasnik BH Telekoma, upoznata sa brojevima i projekcijama, ali kako god!", istakao je Mitrović.

On je istakao da u Bosni i Hercegovini ima oko milion i sto hiljada domaćinstava, a da će Pink ovom odlukom BH Telekoma izgubiti u BiH oko 230.000 domaćinstava što je otprilike četvrtina tržišta Bosne i Hercegovine.

"Šta ovo znači za BH Telekom, to će se tek vidjeti! Ja sam uradio sve da ih upozorim i pojasnim da samo 10.000 korisnika svojim pretplatama plaćaju cjelokupnu obavezu prema Pinku, da li će pad korisnika u prvih 6 meseci biti veći od 10.000 korisnika ostaje da se vidi, ali ako se to slučajno desi, ovo će biti poslovna odluka jednog Telekom operatora koja će se proučavati u udžbenicima! Prosječni udio naših kanala u BH Telekomu je bila poslednjih 13 godina između 10% i 18% udela u ukupnoj gledanosti svih TV kanala!", ističe Mitrović.

Svijet Snima se serija o Džefriju Epstinu

On dodaje da, ako bi ove brojeve primenili na proporcionalni odlazak korisnika ka drugim operatorima došli bi do značajno većih gubitaka od 10.000 korisnika.

Istakao je da ostaje da se vidi zašto neko sopstvenim potezima nanosi sam sebi štetu.

"Ja sam ovog trenutka siguran da ova poslovna odluka BH Telekoma će napraviti mnogo, ali mnogo veći gubitak od 10.000 korisnika, već u prvih 6 mjeseci, ali živi bili pa vidjeli! U svakom slučaju, želim da se zahvalim BH Telekomu na 13 godina uspješne saradnje a Pink će ostati veran svojoj publici u BiH, i pokušati da ponudi alternativna riješenja gledaocima BH Telekoma, servisa “Moja TV” u Bosni i Hercegovini, koji od večeras više neće biti u prilici da gledaju Pinkove kanale! Do nekih boljih vremena srdačno Vas pozdravlja Željko Mitrović vlasnik Pink Media Grupe!", poručio je.