Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

Autor:ATV
Komentari:0
Portugalski selektor Roberto Martinez preduzeo je mjere kako bi ublažio strahove u vezi s fizičkom spremom Kristiana Ronalda nakon što je povreda tetive koljena udaljila legendarnog napadača od nastupa u martu.
Ronaldo (41) ostaje centralni dio planova Portugala dok se priprema za rekordnu šestu kampanju Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.
Martinez je naglasio da kapitenov elitni mentalitet i izvanredan golgeterski učinak osiguravaju njegovo mjesto.
Ronaldo nije pozvan za pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Meksika i Sjedinjenih Država zbog povrede.
Kristiano je zadobio mišićni problem igrajući za vodeću ekipu Saudijske Pro lige, Al-Nasr, 28. februara, što je izazvalo zabrinutost zbog njegove izdržljivosti na kraju karijere.
Trenutno trenira odvojeno od glavne grupe u Rijadu, a odsutnost 41-godišnjaka s reprezentativne pauze bila je mjera opreza.
Scena
Međutim, Martinez je pojasnio da je zastoj manji, napominjući da se fizičko stanje napadača i dalje svakodnevno prati kako bi se ispunila stroga očekivanja tima.
Martinez je rekao o Ronaldovom kontinuiranom značaju za reprezentaciju: "Kristiano je naš kapiten, uzor i igrač s pravom željom za uspjehom. On nije samo 41-godišnji igrač; on je igrač koji je gladan svakodnevnog napretka. Dokazuje se kao uzoran kapiten i inspiracija mlađim igračima, neko ko pokazuje put i utjelovljuje naše vrijednosti. A na terenu je postigao 25 golova u posljednjih 30 utakmica. Igrače procjenjujemo svakodnevno, trening po trening, a standardi u reprezentaciji su najviši za sve" objasnio je Martinez, a prenio je "Goal".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
19
13
18
13
11
13
10
13
07
Trenutno na programu