Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

Portugalski selektor Roberto Martinez preduzeo je mjere kako bi ublažio strahove u vezi s fizičkom spremom Kristiana Ronalda nakon što je povreda tetive koljena udaljila legendarnog napadača od nastupa u martu.

Ronaldo (41) ostaje centralni dio planova Portugala dok se priprema za rekordnu šestu kampanju Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Martinez je naglasio da kapitenov elitni mentalitet i izvanredan golgeterski učinak osiguravaju njegovo mjesto.

Ronaldo nije pozvan za pripremne utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Meksika i Sjedinjenih Država zbog povrede.

Kristiano je zadobio mišićni problem igrajući za vodeću ekipu Saudijske Pro lige, Al-Nasr, 28. februara, što je izazvalo zabrinutost zbog njegove izdržljivosti na kraju karijere.

Trenutno trenira odvojeno od glavne grupe u Rijadu, a odsutnost 41-godišnjaka s reprezentativne pauze bila je mjera opreza.

Međutim, Martinez je pojasnio da je zastoj manji, napominjući da se fizičko stanje napadača i dalje svakodnevno prati kako bi se ispunila stroga očekivanja tima.

Martinez je rekao o Ronaldovom kontinuiranom značaju za reprezentaciju: "Kristiano je naš kapiten, uzor i igrač s pravom željom za uspjehom. On nije samo 41-godišnji igrač; on je igrač koji je gladan svakodnevnog napretka. Dokazuje se kao uzoran kapiten i inspiracija mlađim igračima, neko ko pokazuje put i utjelovljuje naše vrijednosti. A na terenu je postigao 25 ​​golova u posljednjih 30 utakmica. Igrače procjenjujemo svakodnevno, trening po trening, a standardi u reprezentaciji su najviši za sve" objasnio je Martinez, a prenio je "Goal".