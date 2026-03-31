Zaposleni u zajedničkim institucijama traže primjenu zakona o većim platama

ATV
31.03.2026 13:10

Заједничке институције БиХ
Foto: ATV

Više stotina zaposlenih u institucijama na nivou BiH protestuju ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, tražeći ispunjenje uslova za primjenu nedavno usvojenih izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojima se predviđa retroaktivna isplata uvećanih primanja od početka godine.

S obzirom na to da je zakon usvojen u različitim tekstovima u Predstavničkom i Domu naroda, potrebno je da se usaglasi prije stupanja na snagu, a uslov za primjenu je i usvajanje budžeta BiH za ovu godinu.

Паркинг

Banja Luka

Ipak ništa od besplatnog parkinga u Banjaluci: Oglasila se Gradska uprava

Najavljujući ranije proteste, predsjednik Samostalnog sindikata službenika i zaposlnih u institucijama BiH Radenko Mirković upozorio je da budžet BiH za 2026. godinu može biti usvojen u decembru, što bi značilo da se do tada čeka na njegovu primjenu.

Protest Samostalnog sindikata zaposlenih u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u BiH /Agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Granične policije/ počeo je simbolično u 12.05 časova.

(SRNA)

Pročitajte više

Џефри Епстајн

Svijet

Snima se serija o Džefriju Epstinu

36 min

0
Не обољевају само пушачи: 3аблуда "немам симптоме" многе је коштала живота

Zdravlje

Ne oboljevaju samo pušači: 3abluda "nemam simptome" mnoge je koštala života

46 min

0
У Хрватској највиша стопа инфлације у еврозони

Region

U Hrvatskoj najviša stopa inflacije u evrozoni

46 min

0
Издато наранџасто упозорење због вјетра

Društvo

Izdato narandžasto upozorenje zbog vjetra

52 min

0

Više iz rubrike

Вода ријека

BiH

Nabujale rijeke i potoci u Sanskom Mostu, stanovništvo se poziva na oprez

4 h

0
Аулић: Сарајевска политика од институција прави "Бошњакистан"

BiH

Aulić: Sarajevska politika od institucija pravi "Bošnjakistan"

15 h

1
"Даље руке од Јасеновца и Доње Градине"

BiH

"Dalje ruke od Jasenovca i Donje Gradine"

17 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik: Uzaludan posao dokonih ljudi, državna imovina ne postoji

19 h

10

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

28

Izrael uveo smrtnu kaznu Palestincima za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva

13

19

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

13

18

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

13

11

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

13

10

Zaposleni u zajedničkim institucijama traže primjenu zakona o većim platama

