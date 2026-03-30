Dodik: Uzaludan posao dokonih ljudi, državna imovina ne postoji

ATV
30.03.2026 17:49

Милорад Додик
Foto: ATV

Državna imovina ne postoji i u Ustavu BiH nema ni slova o tom pitanju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Juče su SDA i SDP usvojili zajedničku izjavu o nepostojećoj državnoj imovini. Uzaludan posao dokonih ljudi. Državna imovina ne postoji. Da li možete jednom prihvatiti tu činjenicu. U Ustavu BiH nema ni slova o tom pitanju - napisao je Dodik društvenoj mreži Iks.

Dodik je upitao kako zamišljaju da se nepostojeće pitanje rješava po nepostojećim odredbama Ustava u skladu s Ustavom?

- Ali, o logici u BiH džaba je trošiti riječi. I Andrić je rekao: "Kada uđete u BiH, logika prestaje" - naveo je Dodik.

On je istakao da su SDA i SDP samo, po ko zna koji put, izgovorili želju Bošnjaka da ovladaju svime, ali da će "želja ostati samo pusta želja".

Dodik je podsjetio da je BiH državna zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

- Kada pročitaju Ustav, shvatiće kome šta pripada, a o čemu se dogovaramo. Tema imovine nikada neće biti stavljena na sto, jer prosto ne može se razgovarati o nečemu što ne postoji - poručio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

SNSD

Komentari (5)
