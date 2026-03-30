Aulić: Sarajevska politika od institucija pravi "Bošnjakistan"

Ministarstvo spoljnih poslova BiH proslijeđuje pisma direktora Memorijalnog centra, ali ne i srpskog člana Predsjedištva - kolektivnog šefa države, naveo je savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Saša Aulić nakon što je Emir Suljagić poslao zvanično pismo specijalnom izaslaniku SAD-a.

- Sarajevska politika od institucija pravi Bošnjakistan u kojima je jednima dozvoljeno sve, a drugima čak ni ono što je Ustav propisao - istakao je Aulić na Iksu.

Aulić je istakao da je to još jedna drastična zloupotreba mehanizama spoljne politike od strane ministra Elmedina Konakovića.

— Saša Aulić (@AulicSasa) March 30, 2026

- Niko od BiH ne pravi takvu lakrdiju, niti degradira njene institucije, kao bošnjački predstavnici koji ih neustavno i nezakonito privatizuju - poručio je Aulić.

Posjećamo, direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić objavio je da je posredstvom ministarstva spoljnih poslova BiH poslao zvanično pismo specijalnom izaslaniku SAD-a za praćenje i borbu protiv antisemitizma Jehudi Kaplounu i tražio da se "distancira od Dodika".