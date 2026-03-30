Dalje ruke od Jasenovca i Donje Gradine, odgovor je to Željke Cvijanović direktoru Memorijanog centra Srebrenica nakon što je uputio otvoreno pismo specijalnom izaslaniku SAD-a za antisemitizam, koji bi trebalo da prisustvuje obilježavanju Dana proboja jasenovačkih logoraša u Donjoj Gradini.

U tom pismu, Emir Suljagić, prisustvovanje obilježavanju pretvara u politički obračun s Miloradom Dodikom. Osjetio je potrebu da upozori izaslanika da Dodik negira Srebrenicu. Pozvao ga je i da razgovaraju prije bilo kakvog javnog angažmana.

Ovaj, kako za sebe kaže, prijatelj jevrejskog naroda, u drugi plan stavlja srpske, jevrejske i romske žrtve, dok u prvi ističe žrtve svog naroda.

"Ovakav pristup, koji daje prednost žrtvama sopstvenog naroda, a umanjuje sve ostale, otkriva slabost i preovlađujući način razmišljanja u njihovom političkom i mentalnom okviru. Što više mržnje projektuju, kao što to čini Suljagić, to je nama lakše da objasnimo sa kim imamo posla", kaže Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Oglasili su se i iz Memorijalnog centra i naveli da pružaju podršku direktoru. Mijenjaju teze. Tvrde da njima neko ugrožava pravo da ugoste međunarodne delegacije, dok je onaj koji to radi upravo njihov direktor.

"Osporavati pravo Memorijalnom centru da ugošćuje međunarodne delegacije i gradi mostove koji osiguravaju da se glas Srebrenice čuje u najvažnijim centrima moći, znači direktno raditi protiv interesa preživjelih i kulture sjećanja", navode iz Memorijalnoj centra Srebrenica.

Uplašio se Suljagić da bi američka, ali i druge administracije, mogle da vide istinu o stradanju Srba kako u Drugom svjetskom, tako i u Odbrambeno – otadžbinskom ratu, kaže Branimir Kojić. Poručuje, Suljagić i njemu slični treba da shvate da nemaju pravo da odvajaju žrtve, niti imaju pravo na ekskluzivitet.

"Očigledno da su „u strahu velike oči“ i narativ i mit o lažnom genocidu, čini mi se da polako puca i svakim danom ga je sve manje. Mi želimo samo da istina ugleda svjetlost dana i da se za svaku žrtvu, svi oni koji žele da dođu poklone podjednako", kaže Branimir Kojić, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice.

To je Suljagićev pokušaj dodvoravanja okruženju američkog predsjednika, posebno onom koji ima jake veze sa Jevrejima i to na vrlo loš način, ocjena je Srđana Mazalice.

"Upravo zato što gospodin Suljagić bi trebao da zna da pozivanjem na to da se genocid desio u Srebrenici neće ništa postići, upravo zato što Jevreji generalno imaju stav da se nije desio genocid u Srebrenici, jer je upravo to devalviranje i revitalizacija samog pojma genocida i onoga, na kraju krajeva i direktno što se desilo Jevrejima u Drugom svjetskom ratu", rekao je Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Ovdje se sve politizuje, pa se i Srebrenica pokušava izjednačiti sa Jasenovcem. Dovođenjem takvih situacija na dnevnu politiku, šteti u odnosima unutar BiH, zaključuje profesor međunarodnih odnosa Željko Budimir.