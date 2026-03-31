Ipak ništa od besplatnog parkinga u Banjaluci: Oglasila se Gradska uprava

31.03.2026 12:55

Ипак ништа од бесплатног паркинга у Бањалуци: Огласила се Градска управа
Nakon što je odluka gradonačelnika Draška Stanivukovića o naplati parkinga u Banjaluci istekla, oglasili su se iz Gradske uprave.

Kako su istakli, rok važenja odluke o osiguravanju kontiuiteta funkcionisanja ove djelatnosti u Banjaluci je produžen.

"Imajući u vidu da komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa koja se odnosi na upravljanje javnim prostorima za parkiranje vozila podliježe naplati u svim lokalnim zajednicama Republike Srpske, produžen je rok važenja odluke o osiguravanju kontiuiteta funkcionisanja ove djelatnosti u Banjaluci", saopštili su iz Gradske uprave i dodali:

Od sutra u Banjaluci besplatan parking: Istekao rok od 90 dana

"Naime, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje ove komunalne djelatnosti i očuvali prihodi grada, rok važenja ove odluke produžen je na 90 dana".

Podsjetili su da grad Banjaluka, kao i druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj, u skladu sa Ustavom i Zakonom ima pravo da vrši obavljanje komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa koja se odnosi na upravljanje javnim prostorima za parkiranje vozila.

