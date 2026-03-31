PU Banjaluka: Konzul Hrvatske nije želio krivično gonjenje napadača

Banjalučka policija radi na identifikovanju muškaraca koji su u nedjelju napali konzula Hrvatske i njegovog brata i nanijeli im tjelesne povrede.
”Policijski službenici PU Banjaluka preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti prijave, kao i identifikovanja lica koja se mogu dovesti u vezu s tim događajem”, navode u PU Banjaluka.
Dodaju da je cijeli slučaj policiji prijavljen 29. marta oko 4.15 časova.
”Policiji je prijavljeno da je više nepoznatih muškaraca fizički napalo P.L. i D.L., državljane Hrvatske, koji su zadobili tjelesne povrede. Prilikom postupanja policijskih službenika P.L. i D.L. su izjavili da ne žele krivično gonjenje napadača”, saopštila je PU Banjaluka.
