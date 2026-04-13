Njemački gigant na problemu! Folksvagen bilježi drastičan pad prodaje

ATV
13.04.2026 15:52

Фолксваген
Foto: Pixabay/Egroe

Njemačka automobilska grupacija "Folksvagen" saopštila je da i dalje bilježi slabije prodajne rezultate na međunarodnom nivou, posebno u Kini i SAD, te da joj je prodaja opala za četiri odsto od početka godine.

"Folksvagen" je u periodu od januara do marta isporučio ukupno 2,05 miliona vozila, prenijela je agencija DPA.

Ipak, ova grupacija uspjela je da zadrži globalni tržišni udio zbog toga što je ukupna prodaja automobila u svijetu znatno opala.

Rat na Bliskom istoku za sada nije imao veći uticaj na isporuke "Folksvagenovih" vozila. Njemački gigant je u Kini u prvom kvartalu isporučio 548.700 vozila, što je za gotovo 15 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

U Sjevernoj Americi broj isporučenih automobila smanjen je za više od 13 odsto, na 205.500 vozila. U SAD pad iznosi čak 20,5 odsto pošto su evropski proizvođači automobila opterećeni novim carinama koje je uveo američki predsjednik Donald Tramp, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

