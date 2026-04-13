Odluka je pala! Ruski sportisti na takmičenja odlaze sa himnom i zastavom!

Autor:ATV
Komentari:0
Međunarodna federacija vodenih sportova (World Aquatics) dozvolila je ruskim i bjeloruskim sportistima da učestvuju na takmičenjima sa zastavom i himnom.
Odluka je donijeta nakon konsultacija sa biroom za integritet u vodenim sportovima (Aquatics Integrity Unit, AQIU) i komitetom sportista World Aquatics.
„Odraslim sportistima sa bjeloruskim ili ruskim sportskim državljanstvom biće dozvoljeno da učestvuju na takmičenjima World Aquatics pod istim uslovima kao i njihove kolege iz drugih zemalja — sa odgovarajućom odjećom, zastavama i himnama“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu organizacije.
