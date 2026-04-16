Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16.04.2026 16:11

Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ
Foto: EMSC

Zemljotres magnitude 3.2 stepena Rihtera zabilježen je u danas u 15:43, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na u blizini granice sa BiH, na oko 14 kilometara od Bileće.

"Trebinje je dobro zatreslo", "Baš je tutnjalo", pisali su građani.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj.

"Jako je zatreslo", "Nije bio toliko jak, ali je trajao", "Treslo je par sekundi", pisali građani Dubrovnika, Jelse, Zatona...

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

