Policija upala u lutriju!

16.04.2026 20:19

Полиција упала у лутрију!
Policija istražuje Hrvatsku lutriju, i to sponzorstva dodijeljena sportskim savezima i nenamjensko trošenje novca.

Hrvatska lutrija nedavno je saopštila da je za ovu godinu povećala sponzorisanje sa 625.000 evra na čak 1,62 miliona evra.

Izvori u Hrvatskoj lutriji su naveli da su iznosi za sponzorisanja posljednjih godina znatno porasli, u čemu je ključnu ulogu navodno imala tadašnji član Uprave Nikolina Klaić, piše portal Indeks.

Tokom 2024. godine izdvajanja za sponzorstva navodno su, kroz prenamjene i povećanja budžeta, dostigla oko 900.000 evra. U Poslovnom planu za prošlu godinu bilo je predloženo dodatno povećanje tog iznosa na čak 1,5 miliona evra.

Taj prijedlog nije prihvatio tadašnji predsjednik Uprave Ignacije Čutura, koji je odbio tako veliko izdvajanje, te je predložio 500.000 evra za sponzorstva, što je Nadzorni odbor prihvatio.

Međutim, Vlada Hrvatske nije usvojila taj plan. Prema Zakonu o igrama na sreću, Vlada ima obavezu da donese plan poslovanja Lutrije, a činjenica da plan nije usvojen, predstavlja presedan, prenosi Srna.

Prošle godine predložen je i rebalans plana kojim se tražilo dodatnih milion evra za sponzorisanja. Taj prijedlog nije prošao redovnu proceduru, niti su ga izradile nadležne stručne službe, već član Uprave.

Čutura je i takav prijedlog odbio, zbog čega mu je Klaićeva poručila da ga prihvati, uvjeravajući ga da je to nalog premijera Andreja Plenkovića, te ga upozorila da će biti smijenjen.

Od Čuture se tražilo i finansiranje konkretnih sportskih organizacija, a nakon što nije prihvatio prijedloge, smijenjen je sa mjesta predsjednika Uprave i na njegovo mjesto je imenovana Klaićeva.

Lutrija je, kako je navedeno, u najvećoj mjeri sponzorski orijentisana na sport i kulturu, a najveći iznosi namijenjeni su Hrvatskom olimpijskom odboru, te skijaškom, rukometnom, vaterpolo i džudo savezima Hrvatske.

Iz Lutrije su naveli da je planirani iznos za sponzorske aktivnosti u ovoj godini veći u odnosu na prethodni period zbog promjene regulatornog okvira.

