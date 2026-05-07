Prognoza za naredne sedmice je razočaravajuća

07.05.2026 17:58

Foto: ATV

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu do 21. maja. Najnovija prognoza razočaraće mnoge građane koji su se nadali da će se vrijeme ustabiliti.

Kako navode, promjena vremena osjetila se danas, 7. maja, u jutarnjim satima ne samo u vidu kiše i pokojeg kratkog pljuska, nego i niže temperature.

"Nestabilno vrijeme biće i u narednim danima, tokom kojih će biti povremene mjestimične kiše ili pljuska. Najviše padavina očekuje se početkom naredne sedmice, naročito u jugozapadnim i centralnim područjima Bosne i Hercegovine. Izraženiji stabilniji periodu izgledni su u drugom dijelu subote i nedjelju prijepodne", najavljuju meteorolozi.

Temperature će biti u laganom porastu. Minimalne temperature variraće uglavnom između 5 i 10 u Bosni, u Hercegovini od 7 do 13 stepeni.

Najviše dnevne temperature od srijede između 17 i 22 u Bosni, na području Hercegovine od 19 do 24 stepena.

Vlažan i nestabilan iznad BiH zadržaće se do kraja prognoziranog perioda, tako da će svaki dan biti promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima uz slabu kišu ili kraći lokalni pljusak.

"Jutarnje temperature variraće uglavnom između 6 i 11 u Bosni do 14 u Hercegovini, najviše dnevne između 14 i 19 u Bosni do 23 stepena u Hercegovini", obavio je FHMZ.

