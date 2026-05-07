Najveća zapljena kokaina u istoriji, desetine uhapšenih

07.05.2026 18:05

Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених
Foto: ATV

Španska policija zaplijenila je na brodu kod Kanarskih ostrva 30 tona kokaina čija se vrijednost procjenjuje na više od 812 miliona evra, te uhapsila 23 člana posade.

Ovo je najveća zapljena kokaina u Evropi u istoriji.

Droga se nalazila u brodu "Arkonijan", koji je plovio pod zastavom Komorskih Ostrva, a koji je španska policija presrela nakon dojave.

Istražioci vjeruju da je kokain trebalo da bude prebačen na brze čamce na moru i prokrijumčaren u kontinentalni dio Španije.

Na brodu su pronađeni vatreno oružje i municija, a šest članova posade otkriveno je kako se krije nakon što je policija upala na brod.

Zapljena je nadmašila dosadašnji evropski rekord od 25 tona opojnih sredstava koje je njemačka policija pronašla u luci Hamburg u junu 2024. godine.

