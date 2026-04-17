Ruska PVO oborila 62 ukrajinska drona

Dežurna sredstva ruske PVO oborila su tokom protekle noći 62 ukrajinske bespilotne letjelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Konkretno, ruski borci su presreli i uništili dronove iznad Astrahanske, Bjelgorodske, Brjanske, Voronješke, Kurske, Lenjingradske, Novgorodske oblasti i Republike Krim. Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, piše RT Balkan.

