Mladi zasadili šest vrba uz Vrbas: Nakon sječe 25 stabala traži se odgovornost

Nakon sječe oko 25 do 30 stabala uz obalu Vrbasa u Banjaluci, grupa mladih jutros je samoinicijativno zasadila šest novih vrba, pokušavajući da ublaži posljedice i skrene pažnju na značaj očuvanja zelenila.

Ovaj potez dolazi nakon što je gradonačelnik priznao da je riječ o grešci, dok javnost traži odgovore o odgovornima za sječu.

Mladi su se okupili neformalno i bez organizacije, donijeli šest sadnica i zasadili ih na mjestu gd‌je su ranije bile vrbe, šaljući poruku da žele očuvati obalu Vrbasa.

Jedan od učesnika akcije, Rade Janjić, inženjer šumarstva, ističe da posljedice uklanjanja zdravih stabala mogu biti dugoročne.

"Mislim da su ovo veoma tužni prizori i veoma je loše vid‌jeti ovakvo stanje. Koliko će ovo trajno u budućnosti narušiti ekosisteme koji se nalaze ovd‌je, tek će se ogledati u nekom dugoročnom periodu", rekao je Janjić za BL portal.

On navodi da bi sječa bila razumljiva u slučaju oštećenih ili opasnih stabala, ali tvrdi da to ovd‌je nije bio slučaj.

"Mogao bih razumjeti da je stablo ugrožavalo ili bilo trulo, međutim potpuno zdrava stabla su posječena", kaže Janjić.

Dodaje da je grupu mladih okupila želja da reaguju na terenu.

"Došli smo kao grupa omladinaca da popravimo koliko se može popraviti, ali treba znati da je minimalni period oko 30 godina da novo drvo razvije ozbiljniju krošnju", ističe.

Prema njegovim riječima, problem je i to što stručnjaci nisu uključeni u donošenje odluka.

"Neko je morao to narediti. Šteta je što nije naša struka kontaktirana, jer možemo ispitati i procijeniti šta je potrebno uraditi", rekao je.

Talić: Neko mora da odgovara

Na lokaciji je bio i odbornik SNSD-a Nenad Talić, koji je poručio da će tražiti odgovore o tome ko je naredio sječu.

"Ne znam da li se ptice raduju proljeću ili tuguju zbog ovoga što se desilo", rekao je Talić.

On je naveo da je snimak aktiviste Tomasa Damjanovića bio ključan da se javnost upozna sa situacijom.

"Pitanje je šta bismo znali da to nije snimljeno. Danas vidimo mlade ljude koji su došli da sade i pokažu šta misle o ovoj grešci", rekao je.

Talić ističe da će ovo pitanje biti otvoreno i na političkom nivou.

"Sigurno je da ćemo tražiti odgovore ko je to naredio i neko mora da odgovara", poručio je.

Dodao je da je posebno problematično uklanjanje drveća u trenutku kada se grad suočava sa zagađenjem i intenzivnom gradnjom.

"Kada nam treba više zelenila, nama se dešava da se siječe oko 30 stabala", naveo je.

Za građane, ova situacija ponovo otvara pitanje kako se upravlja zelenilom i koliko se u takvim odlukama uvažava mišljenje struke. Sadnja šest novih stabala, iako simbolična, pokazuje spremnost građana da reaguju kada je riječ o prostoru u kojem žive.