Četiri godine robije

ATV
16.04.2026 18:36

Сасјечена стабла врбе на обали Врбаса
Foto: Facebook

Možda Draško Stanivuković i Gradska uprava posadi još starija stabla na obali Vrbasa. Možda "Banjalučka riva" bude bolja od "Splitske rive". Možda, ali samo možda, znaju šta rade..

Preko puta tvrđave Kastel na obali Vrbasa isječena su decenijama stara stabla uključujući i jednu vrbu, simbol grada i rijeke po kojoj nosi ime. Sve je sasječeno u ime "Banjalučke rive", velikog projekta koji su iznjedrili gradski mislioci.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković odgovornost prebacuje na druge. Kaže da nije bilo dovoljno pažnje i brige, što je po njemu nedopustivo.

On lično, kaže da ne može biti prisutan na svim gradilištima, zbog toga odgovornost prebacuje na drugi i dodaje da je predviđena sadnja 50 novih stabala.

Prizor koji se može vidjeti dovoljno je osuđujući, zbog čega ćemo spomenuti slučaj iz Engleske.

U Nortamberlandu u Engleskoj postojalo je drvo Sikamor Gep, poznato i kao drvo Robina Huda. Riječ je o stablu starom 100-120 godina i simbolu sjeveroistočne Engleske.

Дрво Робина Худа
Drvo Robina Huda

Drvo je nezakonito posječeno 28. septembra 2023. godine. Policija je uhapsila dva osumnjičena koji su optuženi za krivično djelo nanošenje štete drvetu i susjednom Hadrijanovom zidu.

Prošle godine, 9. maja, osuđenu su na četiri godine i tri mjeseca zatvora. Četiri godine i tri mjeseca zatvora!

Centar za životnu sredinu traži inspekciju

Centar za životnu sredinu oglasio se saopštenjem i zahtjevom za hitnu reakciju inspekcije.

"Zahtijevamo hitan izlazak inspekcije na teren, utvrđivanje odgovornih za sječu stabala, i na uvid dozvole i dokumentaciju na osnovu kojih su oni radovi ali i prethodni radovi na lokaciji Srpskih Toplica/Šehera i Vrućice, i uništenje zelenih obala obavljeni".

Pročitajte više

Недељко Елек

Republika Srpska

Elek: Očekujem izvinjenje Gorici Dodik od Stanivukovića i PDP-a

5 h

15
Небојша Дринић

Banja Luka

Draško Svjetlanović podnio krivičnu prijavu protiv Drinića: "Neovlašteno snimao i iskoristio porodicu"

22 h

3
Милорад Додик

Banja Luka

Dodik: Stanivuković želi da se kandiduje jer bježi, Grad sada duguje 56 miliona

23 h

13
Саво Минић на ТВ дуелу

Republika Srpska

Minić: Ništa strašnije nego kada neko koristi bolest djece u političke poene

1 d

1

Više iz rubrike

Измјена саобраћаја мјесец дана у једној бањалучкој улици

Banja Luka

Izmjena saobraćaja mjesec dana u jednoj banjalučkoj ulici

8 h

0
Небојша Дринић

Banja Luka

Draško Svjetlanović podnio krivičnu prijavu protiv Drinića: "Neovlašteno snimao i iskoristio porodicu"

22 h

3
Милорад Додик

Banja Luka

Dodik: Stanivuković želi da se kandiduje jer bježi, Grad sada duguje 56 miliona

23 h

13
Еко Топлана

Banja Luka

„Eko toplane“ zahtijevaju povećanje cijene grijanja za 52%

1 d

3

19

47

Influenser prozvao Stanivukovića zbog sječe stabala na Vrbasu: Pa je*o ja majku, ko ste vi ljudi?

19

34

Ceca pomogla da se rodi! Jovan Pejić javno progovorio: Ja sam dijete iz epruvete

19

32

Otvoren sajam turizma u Bijeljini

19

30

Koliko će koštati novi vrtić u Gradišci?

19

28

Koji su svakodnevni problemi taksista?

