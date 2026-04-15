„Eko toplane“ zahtijevaju povećanje cijene grijanja za 52%

Troškovi poslovanja od 2018. godine porasli su za 86%, a od tada je cijena skočila za samo 22%, što je dugoročno neodrživo za rad toplana. Zahtijevaju i da grad isplati subvencije za rad toplane za ovu i prethodne dvije godine . Međutim, grad se ne oglašava na dopise „Eko toplana“ od decembra 2023. godine.

"Skoro dvije i po godine mi nemamo nikakav odgovor na zahtjeve koji smo slali Gradskoj upravi. Te dvije godine smo izgurali dijelom vlastitim sredstvima, dijelom smo se zaduživali da bismo uspjeli završiti ove sezone, ali je to sada prešlo neki iznos koji bi mogli sami iznijeti. Bez pomoći grada, bez korekcije cijena, bez subvencija, bez aktiviranja projekta za rekonstrukciju distributivne mreže, bojim se da idemo ka veoma lošem rezultatu", rekao je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora „Eko toplana“.

Do poskupljenja neće doći bez zelenog svjetla odbornika. Na žalost toplana, a na sreću građana, čini se da se to pitanje neće ubrzo naći na dnevnom redu Skupštine grada Banja Luka. Nadležni iz Gradske uprave nisu željeli stati pred našu kameru, ali su na pitanja kada će se ovo pitanje naći na dnevnom redu i kada će grad isplatiti subvencije i početi rješavati problem sa Eko toplanama, pismenim putem odgovorili kratko i šturo, prebacujući odgovornost na gradsku skupštinu.

"Skupština grada Banje Luke i odbornici donose odluke o korekciji cijene grijanja, subvencijama, ali i o ulaganjima u toplovodnu mrežu, odnosno infrastrukturu koja bi omogućila bolji kvalitet grijanja. Jasno je da rast svih drugih cijena, koje ne zavise od Grada, dovodi do toga da postoji potreba za korekcijama cijena, a da li će to biti realizovano, ostaje na Skupštini Grada", poručuju iz Gradske uprave Banja Luka.

Da bi odbornici raspravljali o „Eko toplanama“ moraju dobiti prijedlog odluke od gradonačelnika i Gradske uprave o povećanju cijene grijanja, subvencijama, ili kreditnom zaduženju za rješavanje tog problema.

"Gradskoj upravi je najlakše i najjednostavnije da sav posao koji oni ne urade svale na Skupštinu grada. Za ovu sjednicu mi nismo dobili nikakav materijal ili prijedlog odluka koje treba da raspravljamo na samoj sjednici, a da se tiču Toplane. Dobili smo direktno od Toplane na kabinet predsjednika Skupštine i informaciju o trenutnom stanju, njihovim potreba, o tome koliko komuniciraju sa GU i činjenicom da i sami kažu da zadnje dvije i po godine nemaju nikakvu komunikaciju jer oni ne odgovaraju na njihova pitanja", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banja Luka.

Upravni odbor „Eko toplana“ poziva na hitno postupanje po navedenom zahtjevu jer bez konkretnih mjera grada, koje nisu u nadležnosti uprave preduzeća, postoji realna opasnost po opstanak preduzeća i dalji nastavak proizvodnje i distribucije toplotne energije korisnicima.