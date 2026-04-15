Najavljena isključenja: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

15.04.2026 07:28

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke danas će ostati bez struje.

Dijelovi ulica Vojvode Petra Bojovića br. 3 i Krfska struje neće imati od 11 do 13 časova.

Dijelovi ulica Jovana Kršića, Rade Radića i Sestara Uzelac i dio naselja Debeljaci bez struje ostaje od 09:00 do 13:00 časova.

Od 8 do 10 časova bez struje ostaju dijelovi naselja Tunjice, Vujinovići, Zalužani i Kuljani.

D‌ijelovi naselja Stričići, Pavići, Lokvari i Hazići struje neće imati od 10:00 do 14:00 časova, dok dijelovi naselja Stojčići, Mirnići, Spasenići i Đurići bez električne energije ostaju od 09:00 do 15:00 časova.

