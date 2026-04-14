Minić Stanivukoviću: Kako vi živite bez plate?

ATV
14.04.2026 20:57

Дуел Саве Минића и Драшка Станивуковића
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pitao je gradonačelnika Draška Stanivukovića ono što je mnogima enigma, a to je kako on živi tako raskošnim životom bez plate, dok redovno priča o visini iste.

„Predlagali ste toliko stvari i toliko ste nedorečeni da više niko ne zna. Jedan dan hodate sa gradonačelnicom Sarajeva, otvarate neke šadrvane, pozivate se na bratstvo i jedinstvo, drugi dan odete u Hrvatsku, pričate o vraćanju Srpske Krajine, treći dan oduzmete sve ključeve u gradskoj upravi, kažete kako ćete doći biciklom. Peti dan đete nekim džipom. Pa predlažete neki vojni rok pa ste se onda ućutali. Žao mi je što sam bio takva naivčina i zar je trebao gospodin Vukanović svima otvori oči?“ zapitao se predsjednik Vlade.

Minić je podsjetio na Stanivukovićev odlazak u Hrvatsku gd‌je je odbio da otvori kofer na granici i od pomenute situacije napravio performans.

„Informacija - uhapšen gradonačelnik Banjaluke. Ja iste sekunde tražim od ministra unutrašnjih poslova da se kontaktira Vlada Republike Hrvatske da se vidi zašto je uhapšen gradonačelnik. U tom momentu gradonačelnik sa bubicom ide od pola mosta, sve se snima, daju izjave...“, kazao je Minić naglašavajući da život nije performans te nastavlja:

„Vi ne znate ni šta je bijeda ni šta je sirotinja. Vi pričate o tome šta su male plate. Kako vi živite bez plate? Odgovorite građanima kako vi živite bez plate. Otkud vam za sve te džipove i sav taj luksuz? Ako već hoćete da ovo bude lično, znate li vi koliko je ljudi od usta odvajalo, od mojih roditelja i drugih da iškoluju d‌jecu? Da se d‌jeca školuju, da ulože u sebe. Vi ste isto tu priliku imali i to niste uradili“, jasan je Minić.

Više iz rubrike

Саво Минић и Драшко Станивуковић на ТВ дуелу

Banja Luka

Sa trotoara u Kuću Milanovića: Minić i Stanivuković započeli duel o robnim rezervama

2 h

0
Превозници још увијек чекају одговор Града док Станивуковић на своју руку нуди "рјешења"

Banja Luka

Prevoznici još uvijek čekaju odgovor Grada dok Stanivuković na svoju ruku nudi "rješenja"

4 h

0
Поскупљује ли "бесплатни" превоз у Бањалуци?

Banja Luka

Poskupljuje li "besplatni" prevoz u Banjaluci?

5 h

0
Драшко Станивуковић на конференцији за медије у Бањалуци

Banja Luka

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

10 h

3

Barsini golovi nedovoljni, Atletiko Madrid u polufinalu

23

00

Liverpul ponovo nemoćan pred PSŽ-om, kraj evropskog sna

22

37

Karan: Lokalna vlast ne prati razvoj i velika ulaganja republičkih institucija u Bijeljinu

22

18

Umro Saša Mikić poslije teške bolesti

22

13

Dodik: Glavni remetilački faktor razvoja Bijeljine je gradonačelnik

