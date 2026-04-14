Minić Stanivukoviću: Kako vi živite bez plate?

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pitao je gradonačelnika Draška Stanivukovića ono što je mnogima enigma, a to je kako on živi tako raskošnim životom bez plate, dok redovno priča o visini iste.

„Predlagali ste toliko stvari i toliko ste nedorečeni da više niko ne zna. Jedan dan hodate sa gradonačelnicom Sarajeva, otvarate neke šadrvane, pozivate se na bratstvo i jedinstvo, drugi dan odete u Hrvatsku, pričate o vraćanju Srpske Krajine, treći dan oduzmete sve ključeve u gradskoj upravi, kažete kako ćete doći biciklom. Peti dan đete nekim džipom. Pa predlažete neki vojni rok pa ste se onda ućutali. Žao mi je što sam bio takva naivčina i zar je trebao gospodin Vukanović svima otvori oči?“ zapitao se predsjednik Vlade.

Minić je podsjetio na Stanivukovićev odlazak u Hrvatsku gd‌je je odbio da otvori kofer na granici i od pomenute situacije napravio performans.

„Informacija - uhapšen gradonačelnik Banjaluke. Ja iste sekunde tražim od ministra unutrašnjih poslova da se kontaktira Vlada Republike Hrvatske da se vidi zašto je uhapšen gradonačelnik. U tom momentu gradonačelnik sa bubicom ide od pola mosta, sve se snima, daju izjave...“, kazao je Minić naglašavajući da život nije performans te nastavlja:

„Vi ne znate ni šta je bijeda ni šta je sirotinja. Vi pričate o tome šta su male plate. Kako vi živite bez plate? Odgovorite građanima kako vi živite bez plate. Otkud vam za sve te džipove i sav taj luksuz? Ako već hoćete da ovo bude lično, znate li vi koliko je ljudi od usta odvajalo, od mojih roditelja i drugih da iškoluju d‌jecu? Da se d‌jeca školuju, da ulože u sebe. Vi ste isto tu priliku imali i to niste uradili“, jasan je Minić.