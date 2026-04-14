Sa trotoara u Kuću Milanovića: Minić i Stanivuković započeli duel o robnim rezervama

Neizvjesni TV duel predsjednika Vlade Republike Srpske, Save Minića i gradonačelnika Draška Stanivukovića, nastavljen je kako je to premijer rekao sa trotoara u Kući Milanovića, započet je istom temom kao i tada – robnim rezervama.

„Pompa oko emisije govori u prilog tome da od svega treba praviti spektakl. Ovo nije TV duel, ovo je nastavak razgovora sa tratoara ispred zgrade Vlade, jer ne treba da razgovaramo na trotoaru, ovo je moja pružena ruka za razgovor“, rekao je Minić.

Minić je naglasio na samom početku kako je njegova izjava u kojoj je naglasio da niko neće ostati gladan, ismijana te je objasnio da su se robne rezerve tokom godina izmjenile.

„Robne rezerve su u principu nešto što je zastarilo i nešto što blagovremeno treba da odgovori na neku određenu krizu. Kriza ni jedna nije planirana. Onaj put kada sam rekao da niko neće biti gladan, neko je počeo ismijvati tu izjavu. Robne rezerve nekada one stare bile su za skladištenje brašna, ulja, soli, šećera, one elementarne kućne potrepštine. Sada je to nafta, i neki drugi derivati, nešto sasvim drugo“, kazao je Minić.

Kako je on kazao, robne rezerve nekada su bile osnovne kućne potrepštine, a danas je to kako kaže nafta i drugi derivati.

Takođe, Minić se podsjetio izjave gradonačelnika Stanivukovića da Radovan Kovačević nije njegov nivo i da ne želi sa njim da razgovara, tako ni za premijera, kako on navodi Stanivuković nije nivo jer njegov nivo su poljoprivrednici, profesori i drugi.

„Moj nivo su moji poljoprivrednici, moji lovci, moji nastavnici, profesori. Ja nemam nivoa u tom smislu te riječi. Pošto je to otišlo u neki performans i ima neku konotaciju da bi se napravio TV duel da bi se gradonačelnik promovisao u kandidata za predsjednika, ja mu pružam priliku da kaže sve što misli da ne valja i da mu ja odgovorim", kazao je Minić.