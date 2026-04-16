Izmjena saobraćaja mjesec dana u jednoj banjalučkoj ulici

Zbog izvođenja radova, u Ulici Skendera Kulenovića u Banjaluci od 16. aprila do 16. maja biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz Od‌jeljenja za saobraćaj i puteve.

Na dionici od Solunske do Ulice Radoja Domanovića zauzimaće se jedna strana kolovoza, zbog čega se vozačima savjetuje oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Naime, saobraćaj će biti regulisan naizmjeničnim jednosmjernim propuštanjem vozila slobodnom površinom kolovoza, a zbog izvođenja radova na rehabilitaciji Ulice Skendera Kulenovića.

Za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.