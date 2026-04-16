Izmjena saobraćaja mjesec dana u jednoj banjalučkoj ulici

Autor:ATV
Komentari:0
Zbog izvođenja radova, u Ulici Skendera Kulenovića u Banjaluci od 16. aprila do 16. maja biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.
Na dionici od Solunske do Ulice Radoja Domanovića zauzimaće se jedna strana kolovoza, zbog čega se vozačima savjetuje oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.
Naime, saobraćaj će biti regulisan naizmjeničnim jednosmjernim propuštanjem vozila slobodnom površinom kolovoza, a zbog izvođenja radova na rehabilitaciji Ulice Skendera Kulenovića.
Za vrijeme izvođenja radova regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.
Svijet
Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
15 h3
Banja Luka
17 h13
Banja Luka
17 h3
Banja Luka
19 h3
Najnovije
Najčitanije
13
01
12
58
12
57
12
56
12
50
Trenutno na programu