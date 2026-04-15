Draško Svjetlanović podnio krivičnu prijavu protiv Drinića: "Neovlašteno snimao i iskoristio porodicu"

Draško Svjetlanović iz Kneževa podnio je krivičnu prijavu protiv Nebojše Drinića, odbornika PSS-a u Skupštini grada Banjaluka, zbog neovlašćenog snimanja.

Kako je Svjetlanović naveo u prijavi, Drinić je došao pred njegovu porodičnu kuću i imanje, te snimao spoljašnost objekata.

"Nakon toga je snimljeni materijal javno objavljen putem društvenih mreža sa mojim imenom i prezimenom bez moje saglasnosti u svrhu političke promocije. Time je grubo povrijeđena privatnost moje porodice, te su isti izloženi javnosti bez njihove saglasnosti", navodi se u prijavi.

"Smatram da je ovim radnjama prijavljeno lice svjesno i namjerno iskoristilo porodičnu situaciju radi lične i političke koristi", naveo je Svjetlanović u prijavi.

Podsjećamo, Drinić je na mrežama prije par dana objavio da je posjetio porodicu Svjetlanović iz Kneževa. Tom prilikom je napao opštinsku vlast, koja kako je rekao "nije pomogla ovoj porodici oko sanacije štete koju je izazvao snijeg".

Ipak, nakon ove prijave, čini se da je ovoj porodici više štete napravio sam odbornik PSS-a nego sav snijeg koji je pao na području Kneževa.