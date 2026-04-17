Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

ATV
17.04.2026 10:27

Фицо: Руси клече само када вежу пертле
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Politika Brisela da baci Rusiju na koljena je pogrešna i neproduktivna, jer Rusi kleče samo kad vežu pertle, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico.

"To je problem, pravi se neka strategija da se Rusija baci na koljena. Mislim da je to loša i nesprovodiva strategija, jer se to ne može desiti", rekao je Fico u video-poruci na "Iksu".

On je naglasio da, od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, medijima kruže lažne vijesti o navodnom bacanju Moskve na koljena.

Превозници

Region

Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

"Rusi vole da kažu: kada klečimo, to je zato što vežemo pertle, ne zato što nam je neko naredio", dodao je slovački premijer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 62 ukrajinska drona

3 h

0
Ватрогасци, пожар

Svijet

Radnik nije dobio platu, pa zapalio fabriku

3 h

0
Хеликоптер

Svijet

Prilikom pada helikoptera osam osoba poginulo

4 h

0
Огласио се Нетанјаху након што је пристао на примирје за са Либаном

Svijet

Oglasio se Netanjahu nakon što je pristao na primirje za sa Libanom

4 h

0

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

13

09

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

13

05

Foča i zvanično postaje grad

12

55

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

12

53

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

