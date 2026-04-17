Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

Politika Brisela da baci Rusiju na koljena je pogrešna i neproduktivna, jer Rusi kleče samo kad vežu pertle, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico.

"To je problem, pravi se neka strategija da se Rusija baci na koljena. Mislim da je to loša i nesprovodiva strategija, jer se to ne može desiti", rekao je Fico u video-poruci na "Iksu".

On je naglasio da, od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, medijima kruže lažne vijesti o navodnom bacanju Moskve na koljena.

"Rusi vole da kažu: kada klečimo, to je zato što vežemo pertle, ne zato što nam je neko naredio", dodao je slovački premijer.