Putnici sa broda uočili tijelo kako pluta u moru

U moru u Zadarskom kanalu u petak ujutro je uočeno ljudsko tijelo kako pluta.

Tijelo je uočeno tokom plovidbe broda na liniji Preko-Zadar, a prvi su ga ugledali putnici na trajektu, prenio je portal Dnevnik.hr.

Svijet Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

Iz PU zadarske potvrdili su da u oko osam ujutro primili dojavu o tijelu kod ostrva Ošljak. Policajci su se uputili na mjesto pronalaska, gdje je u toku uviđaj.

Nezvanično se saznaje da je riječ o ženskoj osobi.