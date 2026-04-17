Krao srebrninu iz Jelisejske palate i prodavao na internetu: Evo koliku kaznu je dobio

Bivši službenik zadužen za srebrninu u Jelisejskoj palati osuđen je na dvije godine zatvora, od čega će godinu dana provesti uz elektronski nadzor, zbog krađe i preprodaje oko 100 komada vrijednog posuđa iz predsjedničke rezidencije, saopštio je danas sud u Parizu.

Zabranjeno mu obavljanje poslova vezanih za srebrninu

Sud je ocijenio da su djela teška zbog dužeg perioda izvršenja, broja ukradenih predmeta, kao i njihove finansijske i istorijske vrijednosti, uz konstataciju da je optuženi narušio povjerenje poslodavca.

Optuženom Tomasu M. izrečena je i zabrana obavljanja poslova vezanih za srebrninu, kao i zabrana prisustva aukcijama, uz novčanu kaznu od 10.000 evra, prenijela je televizija BFM.

Saradniku dvije godine zatvora

Njegov partner Damijen G. osuđen je na dvije godine zatvora, od čega 16 mjeseci uslovno, dok će preostalih osam mjeseci služiti uz elektronski nadzor.

Sud je naveo da je upravo on organizovao prodaju ukradenih predmeta putem interneta, zaradivši oko 15.000 evra.

Osuđen i glavni kupac

Glavni kupac ukradenih predmeta, Gislen M, osuđen je na godinu dana uslovne kazne. On je, prema navodima suda, od optuženih kupio oko 80 predmeta, uglavnom u direktnim susretima, često plaćajući gotovinom ili razmenom.

Afera je otkrivena 2025. godine, kada je francuska nacionalna manufaktura u Sevru uočila prodaju tanjira iz Jelisejske palate na aukcijskim sajtovima, nakon čega je uprava predsjedničke rezidencije prijavila nestanak vrijednih predmeta, uključujući i djela poznatih umjetnika.

Ukupna šteta 377.370 evra

Ukupna šteta procijenjena je na oko 377.370 evra, dok je odbrana taj iznos osporila.

Tokom suđenja, optuženi je priznao da je ukrao oko 100 predmeta, navodeći da ih je u početku uzimao zbog njihove lepote, a kasnije i radi preprodaje kako bi vratio dugove, pozivajući se na tešku finansijsku situaciju.