Logo
Large banner

Vulić: SDP "brigu za imovinu" pokazao preknjižavajući na sebe nekretnine Saveza komunista

Autor:

ATV

29.03.2026

13:03

Komentari:

0
Вулић: СДП "бригу за имовину" показао прекњижавајући на себе некретнине Савеза комуниста
Foto: ATV

SDP je "brigu za imovinu" najbolje pokazao kad je nekretnine Saveza komunista preknjižio na sebe i onda ih uredno izdavao, smatra predsjedavajuća Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

"Pitanje imovine je riješeno Ženevskim i Njujorškim principima i Aneksom dva Dejtonskog mirovnog sporazuma", izjavila je Vulićeva Srni reagujući na današnje usaglašavanje stavova SDA i SDP-a BiH kada je riječ o imovini.

Federalni mediji javili su da su SDA i SDP BiH usaglasili stavove o pitanju imovine i poručili da je njen vlasnik isključivo BiH i da su sva drugačija rješenja neprihvatljiva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sanja Vulić

Imovina

SDP

Komentari (0)
Large banner

