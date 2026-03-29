Vulić: SDP "brigu za imovinu" pokazao preknjižavajući na sebe nekretnine Saveza komunista

SDP je "brigu za imovinu" najbolje pokazao kad je nekretnine Saveza komunista preknjižio na sebe i onda ih uredno izdavao, smatra predsjedavajuća Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

"Pitanje imovine je riješeno Ženevskim i Njujorškim principima i Aneksom dva Dejtonskog mirovnog sporazuma", izjavila je Vulićeva Srni reagujući na današnje usaglašavanje stavova SDA i SDP-a BiH kada je riječ o imovini.

Federalni mediji javili su da su SDA i SDP BiH usaglasili stavove o pitanju imovine i poručili da je njen vlasnik isključivo BiH i da su sva drugačija rješenja neprihvatljiva.