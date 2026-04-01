Logo
Large banner

Netanijahu: Izrael pogodio Iran i njegovu terorističku osovinu sa "10 pošasti"

Autor:

01.04.2026 07:52

Komentari:

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Foto: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je sinoć da je Izrael pogodio Iran i njegovu terorističku osovinu sa "10 pošasti", i da je "propala" iranska investicija od "milijardu dolara" u balističke rakete, obogaćivanje urana i podršku naoružanim grupama u regionu

Netanijahu je u video-izjavi rekao da je Izrael nanio udarce militantnim grupama koje Iran podržava u tom regionu - Hamasu u Gazi, Hezbolahu u Libanu, Hutima u Jemenu i drugima na Zapadnoj obali, kao i svrgnutom režimu Bašara al Asada u Siriji, prenosi Tajms of Izrael.

On je među pet "pošasti" koje su nanesene Iranu ubrojao i iranski nuklearni program, balističke rakete, infrastrukturu režima, snage unutrašnje bezbjednosti i njegove visoke rukovodioce.

Netanijahu je rekao da rat sa Iranom nije završen, kao i da je došlo do "strateškog zaokreta" protiv Irana jer je, prema njegovim riječima, Iran "želio da zadavi Izrael", ali "sada ga Izrael davi".

Izraelski premijer je ocijenio da je iranski režim slabiji nego ikad, a da je Izrael jači nego ikad, piše Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner