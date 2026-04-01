Više osoba završilo u Savi, u toku akcija spasavanja

Policijska uprava vukovarsko-sremska je noćas u 01.42 sata primila telefonsku dojavu da se u rijeci Savi između Štitara i Babine Grede nalazi više osoba.

"Trenutno smo na terenu. To je uz rijeku Savu. Teren je veoma nepristupačan, ima više osoba koje su u šumarku, to je sve što mogu da kažem", rekao je za 24sata.hr komandir JVP Županja.

Radi pronalaska i spasavanja osoba hitno su na mjesto događaja upućene policijske patrole, policijsko plovilo i dronovi, a odmah su angažovani i Civilna zaštita, HGSS, JVP Županja, kao i Hitna medicinska pomoć.

U toku je potraga i spasavanje osoba, saopštili su iz policije.