Otac silovao kćerku (12) tek što je izašao iz zatvora

Dvanaestogodišnja djevojčica prijavila je svog oca za seksualno zlostavljanje, nakon čega je muškarac, odlukom sudije za prethodni postupak Županijskog suda u Zagrebu, sproveden u pritvor.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, krivična djela koja su predmet istrage započela su krajem prošle godine, ubrzo nakon što se muškarac vratio sa izdržavanja zatvorske kazne. Djevojčica je u to vrijeme boravila kod očeve sestre, a u međuvremenu je izmještena iz porodice radi zaštite.

Povjerila se braći od tetke

U prijavi je navedeno da je otac dolazio u stan svoje sestre gdje je zlostavljao dijete. Njene navode potvrdila su i njena braća od tetke, kojima se djevojčica povjerila i ispričala kroz kakav pakao prolazi.

Poriče krivicu uprkos bogatoj kriminalnoj prošlosti

Nakon hapšenja, muškarac je negirao sve optužbe. Iako je riječ o višestrukom povratniku koji je ranije osuđivan za različita krivična djela, tvrdio je "da nikada ne bi naudio sopstvenom djetetu".

Optužnica i pritvor

Krivična prijava protiv njega obuhvata ukupno 16 krivičnih djela počinjenih na štetu djeteta mlađeg od 15 godina, kao i zanemarivanje djeteta.

Na prijedlog tužilaštva, sud mu je odredio pritvor kako bi se spriječio uticaj na svjedoke, prije svega na žrtvu, ali i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.