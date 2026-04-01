Otac silovao kćerku (12) tek što je izašao iz zatvora

Dvanaestogodišnja djevojčica prijavila je svog oca za seksualno zlostavljanje, nakon čega je muškarac, odlukom sudije za prethodni postupak Županijskog suda u Zagrebu, sproveden u pritvor.
Prema pisanju Jutarnjeg lista, krivična djela koja su predmet istrage započela su krajem prošle godine, ubrzo nakon što se muškarac vratio sa izdržavanja zatvorske kazne. Djevojčica je u to vrijeme boravila kod očeve sestre, a u međuvremenu je izmještena iz porodice radi zaštite.
U prijavi je navedeno da je otac dolazio u stan svoje sestre gdje je zlostavljao dijete. Njene navode potvrdila su i njena braća od tetke, kojima se djevojčica povjerila i ispričala kroz kakav pakao prolazi.
Nakon hapšenja, muškarac je negirao sve optužbe. Iako je riječ o višestrukom povratniku koji je ranije osuđivan za različita krivična djela, tvrdio je "da nikada ne bi naudio sopstvenom djetetu".
Krivična prijava protiv njega obuhvata ukupno 16 krivičnih djela počinjenih na štetu djeteta mlađeg od 15 godina, kao i zanemarivanje djeteta.
Na prijedlog tužilaštva, sud mu je odredio pritvor kako bi se spriječio uticaj na svjedoke, prije svega na žrtvu, ali i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.
