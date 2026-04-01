Od danas novo radno vrijeme banjalučkih kafića i trgovina

ATV
01.04.2026 07:03

Од данас ново радно вријеме бањалучких кафића и трговина
Foto: Unsplash

Trgovine, kafići i drugi objekti koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost u Banjaluci od danas imaju novo radno vrijeme.

Za one ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja ljetno radno vrijeme je od 7.00 do 24.00 svakog radnog dana kao i u dane vikenda.

Koji objekti imaju mogućnost da rade duže?

Mogućnost da rade jedan sat duže u ljetnom periodu, data je ugostiteljskim objektima smještenim van stambeno–poslovnih objekata kolektivnog stanovanja.

To su restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

  • od 07.00 do 24.00 časa, radnim danima
  • od 07.00 do 01.00 čas, vikendom (petak i subota).

Takođe, i restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće, kojima je dodijeljen znak kvaliteta "Zlatna kašika" mogu da rade:

  • od 07.00 do 01.00 čas, radnim danima
  • od 07.00 do 02.00 časa, vikendom (petak i subota)

Za noćne klubove predviđeno je sljedeće radno vrijeme:

  • od 19.00 do 03.00 časa, radnim danima
  • od 19.00 do 04.00 časa, vikendom (petak i subota).

Saloni za posebne prilike (svadbeni saloni i slično) mogu da rade od 07.00 do 04.00 časa.

Trgovinski objekti

U isto vrijeme, objekti koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost dužni su da se u ljetnom periodu godine pridržavaju propisanog radnog vremena, odnosno da organizuju svoje poslovanje u periodu od 07.00 do 23.00 časa.

Obavezni su i da na vidnom mjestu istaknu gore navedeno ljetno radno vrijeme.

