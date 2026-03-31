Svetislav Pešić ide u penziju

Šef stručnog štaba Košarkaškog kluba "Bajern" Svetislav Pešić izjavio je večeras da na kraju sezone završava trenersku karijeru.

Pešić je rekao da će uvijek biti uključen u košarku, držati predavanja i slično, ali da više neće biti glavni trener.

"Znam da mi ljudi neće verovati kada kažem da se povlačim, ali posle ove sezone, stvarno je dosta", rekao je Pešić za njemački "Cajt".

Pešić je krajem prošle godine preuzeo "Bajern", klub koji je trenirao i od 2012. do 2016. godine.

On je dodao da ne bi prihvatio da trenira nijedan drugi klub, ali da se sa "Bajernom" identifikuje sto odsto.

Pešić /76/ je trenirao i "Bosnu", "Albu", "Keln", "Barselonu", "Virtus" iz Rima, "Đironu", "Dinamo" iz Moskve, "Crvenu zvezdu", "Valensiju", kao i reprezentacije Nemačke, Jugoslavije i Srbije, prenosi Srna.