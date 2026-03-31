Logo
Large banner

Lebron Džejms dolazi u Denver kod Nikole Jokića!?

Autor:

ATV
31.03.2026 22:27

Komentari:

0
Lebron Džejms napušta Lejkerse, a kako Amerikanci najavljuju njegov sledeći tim mogao bi da bude Denver! Nikola Jokić tako bi dobio ogromno pojačanje u timu, uz koje bi i navijači mogli da se nadaju novom prstenu i tituli.

Naime, kako su objavili na ESPN-a, Denver je jedan od šest timova u koji bi mogao da ode jedan od najboljih košarkaša svih vremena, prenosi Telegraf.

Uz to, mnogi poznavaoci prilika u NBA ligi ističu da je ova opcija sve izvesnije.

"Ko je jedini igrač u ligi koji može da parira Džejmsu po košarkaškoj inteligenciji? Idi tamo i igraj sa njim", istakao je jedan od čelnika klubova sa Zapada. jasno mislio je na srpskog centra.

Ono što je posebno zanimljivo, Lebron Džejms je i 2018. godine bio na meti tima iz Kolorada, ali tada do dogovora nije došlo.

Ostaje da se vidi da li će Lebron i Jokić u budućnosti zaigrati u istom timu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

Lebron Džejsm

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner