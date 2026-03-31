Lebron Džejms dolazi u Denver kod Nikole Jokića!?

Lebron Džejms napušta Lejkerse, a kako Amerikanci najavljuju njegov sledeći tim mogao bi da bude Denver! Nikola Jokić tako bi dobio ogromno pojačanje u timu, uz koje bi i navijači mogli da se nadaju novom prstenu i tituli.

Naime, kako su objavili na ESPN-a, Denver je jedan od šest timova u koji bi mogao da ode jedan od najboljih košarkaša svih vremena, prenosi Telegraf.

Uz to, mnogi poznavaoci prilika u NBA ligi ističu da je ova opcija sve izvesnije.

"Ko je jedini igrač u ligi koji može da parira Džejmsu po košarkaškoj inteligenciji? Idi tamo i igraj sa njim", istakao je jedan od čelnika klubova sa Zapada. jasno mislio je na srpskog centra.

"One intriguing option floated to ESPN by multiple sources was Denver, where teaming up with three-time MVP Nikola Jokic would make for some awfully entertaining hoops." pic.twitter.com/Ge4QAnxtiL — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) March 31, 2026

Ono što je posebno zanimljivo, Lebron Džejms je i 2018. godine bio na meti tima iz Kolorada, ali tada do dogovora nije došlo.

Ostaje da se vidi da li će Lebron i Jokić u budućnosti zaigrati u istom timu.