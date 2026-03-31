Netanjahu: Uništena sposobnost Irana da proizvodi atomske bombe i rakete

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su uništeni industrijski kapaciteti Irana za proizvodnju nuklearnih bombi i balističkih raketa.

Netanjahu je u video-obraćanju naveo da je Islamska Republika pogođena sa deset pošasti.

On je dodao da Izrael stvara "nove saveze sa važnim zemljama u regiji" protiv zajedničke prijetnje iz Irana, prenio je portal "Tajms of Izrael".

Netanjahu se izrazio nadu da će "uskoro moći da kaže više o ovim važnim paktovima" i obećao da će iranski režim pasti "prije ili kasnije".