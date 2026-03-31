Crna upozorenja EU: Ne putujte, nema povratka u normalu

Energetske posljedice rata na Bliskom istoku će se dugo osjećati i Evropska komisija (EK) priprema paket mjera za pomoć građanima i kompanijama, rekao je povjerenik za energiju Dan Jorgensen (Dan Jørgensen). Dodao je da će prijedlog uključivati snižavanje poreskih stopa za električnu energiju i tarifa za prenosne mreže.

"Ne bismo trebali imati iluzija da će posljedice ove krize za energetska tržišta biti kratkotrajne, jer neće“, izjavio je Jorgensen na konferenciji za novinare po završetku virtuelnog sastanka ministara energetike država članica EU.

Jorgensen je iznio podatke prema kojima je cijena gasa u EU od početka sukoba na Bliskom istoku porasla oko 70 odsto, a nafte 60 odsto. Za uvoz fosilnih goriva u EU potrošeno je dodatnih 14 milijardi evra u mjesec dana.

Povjerenik je pozvao članice Unije da na energetsku krizu odgovore koordinisano te da mjere moraju biti ciljane i privremene. Takođe je istakao da EU pritom ne smije zaboraviti na svoj dugoročni cilj — postizanje pune nezavisnosti od uvoznih fosilnih goriva.

"Ova kriza nam još jednom pokazuje da se Evropa suočava s temeljnom ranjivošću na spoljne energetske šokove, a to je povezano s našom zavisnošću od uvoza fosilnih goriva“, rekao je Jorgensen. „Energetska nezavisnost je put naprijed i strateški je imperativ s ekonomskog i bezbjednosnog stanovišta, ne samo zbog klime.“

U govoru koji podsjeća na rane dane pandemije koronavirusa, Jorgensen je izjavio da se Evropa suočava s „vrlo ozbiljnom situacijom“ kojoj se ne nazire kraj. „Čak i da sutra zavlada mir, povratka u normalu neće biti u doglednoj budućnosti“, rekao je.

Preporuke za uštedu goriva

„Što više nafte uspijete uštedjeti, pogotovo dizela i avio-goriva, to će nam svima biti bolje“, rekao je Jorgensen, potvrđujući ranije medijske napise da Brisel (Brussels) želi da Evropljani manje putuju.

Pozvao je zemlje članice da slijede savjete Međunarodne agencije za energiju (International Energy Agency), a oni, kako je naveo, uključuju rad od kuće gdje god je to moguće, smanjenje ograničenja brzine na auto-putevima za deset kilometara na čas, podsticanje javnog prevoza, uvođenje sistema par-nepar za putnička vozila, podsticanje dijeljenja prevoza i usvajanje štedljivijih vozačkih navika.

Dugoročno, pozvao je zemlje EU da udvostruče napore u izgradnji novih obnovljivih izvora energije. „Ovo mora biti trenutak u kojem ćemo konačno preokrenuti situaciju i postati istinski energetski nezavisni“, istakao je.

Cijene skočile za 70 odsto

Jorgensenovi komentari dolaze u trenutku rastućeg straha da se svijet suočava s velikom energetskom krizom koja bi mogla nadmašiti i naftni šok iz 1970-ih te imati globalne ekonomske posljedice uporedive s pandemijom koronavirusa.

Otkako su SAD i Izrael prije više od mjesec dana pokrenuli prve napade na Iran, cijene nafte i gasa porasle su za čak 70 odsto jer je petina svjetske snabdjevenosti sirovom naftom i tečnim prirodnim gasom blokirana u Persijskom zalivu.

Ministri bez konkretnih prijedloga

Današnji sastanak ministara završio je bez konkretnih prijedloga, ali je Jorgensen obećao da će Komisija u bliskoj budućnosti objaviti paket mjera na nivou cijele Unije.

Prema osobama upoznatim s razgovorima, raspravljalo se o državnim pomoćima, povećanju udjela obnovljivih izvora i nuklearne energije radi jačanja energetske bezbjednosti, kao i o podršci prijedlogu Komisije za podsticanje biogoriva. Nordijske zemlje istakle su potrebu zaštite energetske infrastrukture.

Očekivanja od konkretnih poteza uoči sastanka bila su niska, prema izjavama više diplomata koji su željeli ostati anonimni. Cilj je, kako su naveli, bio uskladiti djelovanje.