Ruski ambasador otkrio gdje je Modžtaba Hamnei

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei nalazi se u Iranu, ali izbjegava javna pojavljivanja, izjavio je danas ruski ambasador u Teheranu Aleksej Dedov.

"Kao što je iransko rukovodstvo više puta izjavilo, novi lider je u Iranu, ali iz očiglednih razloga, uzdržava se od javnih nastupa", rekao je Dedov za Rusku internacionalnu televiziju RTVI.

Dedov je rekao da "još nije imao nikakve kontakte sa novim vrhovnim vođom Islamske Republike".

"Takođe bih želio da istaknem da je Vladimir Vladimirovič Putin bio jedan od prvih koji je poslao telegram čestitke Modžtabi Hamneiju, izražavajući svoju kontinuiranu podršku Teheranu i solidarnost sa svojim iranskim prijateljima", kazao je Dedov.

Podsjetio je da je Putin nedavno imao dva razgovora sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom, dok je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pet puta razgovarao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.

Sredinom marta, kuvajtski list Al Džarida je objavio, pozivajući se na svoje izvore, da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, sin prethodnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u izraelskom napadu, navodno prebačen avionom u Moskvu na liječenje nakon što je ranjen.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je nakon toga, na pitanja novinara o prebacivanju Modžtabe Hamneija u Moskvu, odgovorio da Kremlj "ne komentariše takve izvještaje".

Ajatolah Modžtaba Hamnei zahvalio je danas sunitskim sveštenicima u Kurdistanu na saosjećanju i podršci nakon smrti pokojnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskih napada, 28. februara.

Modžtaba Hamnei je u poruci sunitskim sveštenicima u Kurdistanu, koju prenosi iranska talevizija Pres, kazao da "cijeni njihove izraze saučešća" povodom smrti Alija Hamneija, i da im se "zahvaljuje na ljubaznosti" prema njemu.

