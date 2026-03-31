Iranci jasni: Od sutra gađamo američke kompanije, postoji i lista

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je rok nakon kojeg planira započeti napade na američke kompanije na Bliskom istoku. Prema navodima iranskih državnih medija, taj rok ističe sutra u 20 sati po teheranskom vremenu.

- Ignorisali ste naša ponovljena upozorenja o potrebi zaustavljanja terorističkih operacija, a danas je, kao posljedica terorističkih napada koje ste proveli vi i vaši izraelski saveznici, poginuo određen broj iranskih građana.

Budući da su ključni elementi u planiranju i praćenju ciljeva za likvidaciju američke ICT i AI kompanije, kao odgovor na ove terorističke operacije od sada će glavne institucije koje učinkovito učestvuju u terorističkim operacijama biti smatrane legitimnim ciljevima - poručili su iz IRGC-a.

Državni mediji objavili su i listu američkih kompanija koje bi Iranska revolucionarna garda mogla gađati, uključujući niz globalno poznatih tehnoloških i industrijskih firmi.

Među 18 kompanija koje je IRGC naveo u svojoj prijetnji nalaze se Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla i Boeing.

IRGC je pozvao zaposlenike tih kompanija da "odmah napuste svoja radna mjesta".