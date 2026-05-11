ATV u Veneciji: Bijenale jedno od najznačajnijih kulturnih događaja u svijetu umjetnosti

Novinarska ekipa Alternativna televizija boravila je u Veneciji od 6. do 9. maja, gdje je pratila jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u svijetu umjetnosti – Venecijansko bijenale.

Tokom boravka u ovom italijanskom gradu, ekipa ATV-a obišla je brojne lokacije i sadržaje u okviru Bijenala, a poseban fokus bio je na otvaranju paviljona Bosne i Hercegovine i izložbi umjetnika Mladena Bundala pod nazivom DOMUS DIASPORICA.

Izložba je privukla pažnju posjetilaca i ljubitelja savremene umjetnosti, donoseći priču o identitetu, pripadnosti i iskustvu dijaspore kroz autentičan umjetnički izraz.

ATV u Veneciji

Pored kulturnog dijela programa, novinarska ekipa ATV-a imala je priliku da obiđe i znamenitosti Venecija, upozna bogatu istoriju grada i osjeti jedinstveni duh venecijanskih ulica, kanala i trgova koji ovaj grad čine jednom od najposebnijih destinacija u Evropi.