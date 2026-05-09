Vedrana Rudana ponovo u bolnici: Lijekovi ne djeluju

09.05.2026 16:39

Foto: Youtube

Vedrana Rudan mjesecima bije životnu bitku, ali ni u tim trenucima ne posustaje sa pisanjem, te na svom blogu opisuje najtananije emocije sa kojima se bori svakog dana.

Svaka njena riječ izaziva salve emocija kod čitalaca širom Balkana koji je ujedinjen u podršci koju joj pruža.

"Ne sjećam se kad sam bila mala ispod zvijezda. Djeca oko mene bila su niža, tetka mi je iz Trsta donosila farmerke kad ih niko nije imao, mlatila sam se s užitkom i skakala u more s najviše stijene u Mošćeničkoj Dragi. Prvi posao u njemačkoj firmi. Love k’o blata. S dvadeset kupila sam auto, studirala i dugačkim, golim, nogama zavodila momke od kojih me mnogi nisu zanimali. Ja sam carica, ostaću carica uvijek i zauvijek. Muškarci su mi bili maramice za jednokratnu upotrebu", piše Vedrana u svom blogu, pa se prisjeća još zanimljivosti iz doba svoje mladosti:

"Uživala sam siromašnoj majci kupovati skupe poklone. Mašinu za pranje suđa, televizor u boji, telefon, mašinu za pranje veša i gledati njen zapanjeni osmijeh. 'Jesi li to ti nekome ukrala?' Carica! Prvi seks od koga ništa nisam očekivala, ništa nisam ni dobila. Izbacila sam ga iz auta pa kasnije uživala oblizujući badem odjeven u čokoladu. Carica, kraljica, gospodarica tijela, misli, crvenih, svilenih gaćica, grudnjak nisam nosila ali su velike grudi na krhkom tijelu bile moje, moje, moje… Bila sam svoja od glave do golih peta. Danas, 60 godina kasnije, ležim na kauču. Šta je moje? Čija sam? Nešto me očekivano boli, doktori misle da sam djelimično njihova", piše pisac, pa se osvrće na to kako se sada osjeća kroz hrabru borbu za ozdravljenje:

"Lijekovi ne djeluju, doktori misle, kad o meni misle, da sam sva njihova. Od izbrušenih peta do isfenirane kose. Nisam."

"Neki mi govore, uživajte u svakom danu, ako možete, drugi mi se smiješe i imam osjećaj da me vole. Kao da je bitno što doktori misle o meni. Smrt se dešava i onima koji su diplomirali medicinu. Ja sam i danas i carica i kraljica i smijem se životu. I toliko ima ljudi koji me vole. Eto, to nisam znala. Peče me, grije me, pali me njihova ljubav. Vesna, ovo je tekst za tebe i sve vas moje druge Vesne koje svakog jutra s mene skidate pidžamu i na mene navlačite osmijeh. Gola sam, odjevena u sreću", zaključila je Vedrana.

