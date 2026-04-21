Poznat identitet osmoro ubijene djece: Pucao mališanima u glavu dok su spavali

Istražitelji u američkoj saveznoj državi Luizijani pokušavaju da utvrde kako je bivši pripadnik Nacionalne garde Šamar Elkins došao do vatrenog oružja kojim je ubio osmoro djece, uprkos tome što je ranije bio osuđen za nezakonito posjedovanje oružja.

Pucnjava se dogodila u nedjelju u gradu Šrivport, a policija je saopštila da je riječ o incidentu povezanom sa porodičnim nasiljem, prenio je NBC. Šef policije Šrivporta Vejn Smit naveo je da Federalni biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) istražuje kako je Elkins došao do pištolja koji je korišćen u napadu, ali iz ove agencije nisu željeli da komentarišu slučaj.

Portparol policije Kristofer Bordelon rekao je da je Elkins većinu djece upucao u glavu, vjerovatno dok su još spavala, dok je jedno dijete pronađeno na krovu kuće.

Bio otac sedmoro od osmoro ubijene djece

Prema njegovim riječima, Elkins je bio otac sedmoro od osmoro ubijene djece, dok je jedno dijete bilo njihov rođak. U pucnjavi su teško ranjene dvije žene — Elkinsova supruga, koja je upucana u lice, i još jedna žena za koju policija vjeruje da mu je bila djevojka.

Prema podacima policije, Elkins je 2019. godine uhapšen i osuđen za nelegalnu upotrebu vatrenog oružja, zbog čega mu je vjerovatno bilo zabranjeno da legalno posjeduje oružje. Nakon napada, Elkins je pobjegao sa mjesta događaja.

WATCH: Shreveport suspect Shamar Elkins running from a home; 8 children were killed and 2 injured, suspect later shot and killed by police. pic.twitter.com/KD9abfVRa5 — Resist Wire (@ResistWire) April 19, 2026

Policija navodi da je prethodno pucao na jednu ženu u ulici Harison, a zatim otišao u kuću u ulici Vest 79, gdje je ubio djecu.

Nakon toga je pobjegao i uz prijetnju pištoljem oteo jednu osobu iz automobila u blizini raskrsnice Linvud avenije i Vest 79. ulice.

Policija je potom krenula u potjeru, tokom koje je došlo do razmjene vatre u susjednom okrugu Bosije. Elkins je kasnije pronađen mrtav ispred jedne kuće.

Vlasti još ispituju da li je ubijen u razmjeni vatre sa policijom ili je sebi oduzeo život. Policijski zvaničnici potvrdili su da se Elkinsovo ime nalazilo u policijskom sistemu i prije napada, ali nisu iznijeli dodatne detalje o ranijim incidentima. Smit je rekao da svi dosadašnji dokazi ukazuju na to da je pucnjava izbila nakon porodičnog sukoba.

Pucnjava je izazvala šok u zajednici, ističe NBC.

Gradonačelnik Šrivporta Tom Arseno opisao je događaj kao „možda najgoru tragičnu situaciju koja se dogodila u tom gradu“.

Identifikovana ubijena djeca

Kancelarija mrtvozornika okruga Kado identifikovala je ubijenu djecu kao: Džejlu Elkins (3), Šejlu Elkins (5), Kajlu Pju (6), Lejlu Pju (7), Markajdona Pjua (10), Sariju Snou (11), Kedariona Snoua (6) i Brajlona Snoua (5).

Elkins je služio u Nacionalnoj gardi vojske Luizijane od avgusta 2013. do avgusta 2020. godine kao specijalista za signalnu podršku i vatrenu podršku.

Prema vojnim podacima, nikada nije bio raspoređen na borbenu misiju i napustio je službu u činu redova.

Prema riječima njegovog zeta Troja Brauna, Elkins je nedavno potražio pomoć za mentalno zdravlje u medicinskom centru za veterane Overton Bruks, gdje je boravio oko sedmicu i po dana. Ta zdravstvena ustanova nije odgovorila na pitanja novinara.

Elkins je 9. aprila na Fejsbuku podijelio objavu sa molitvom u kojoj traži pomoć da sačuva "svoj um i emocije i da se odupre negativnosti", prenosi Tanjug.