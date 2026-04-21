Zemljotres magnitude šest stepeni pogodio Indoneziju

Zemljotres magnitude šest stepeni Rihterove skale pogodio je obalu indonezijskog ostrva Timor, saopštila je geofizička agencija ove zemlje.

Hipocentar je bio na dubini od 31 kilometar. Agencija je napomenula da nema rizika od formiranja cunamija usljed zemljotresa, prenosi Srna.

