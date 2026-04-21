Logo
Large banner

Teheran poručio: Ne prihvatamo pregovore sa SAD pod prijetnjama

Autor:

ATV
21.04.2026 08:15

Komentari:

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Iran ne prihvata pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama pod pritiskom i prijetnjama, izjavio je predsjednik parlamenta Irana i glavni iranski pregovarač Muhamed Bager Galibaf.

Galibaf je u objavi na društvenoj mreži X naveo da američki predsjednik Donald Tramp pokušava da pregovarački sto pretvori u "sto za kapitulaciju".

Tramp je ranije izjavio da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu.

"Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cijela zemlja će biti uništena", rekao je Tramp u nedjelju, ponovivši prijetnju da bi mogao da "uništi civilizaciju" u Iranu.

Tramp je istakao da SAD i dalje nude "fer i razuman sporazum", ali da ne isključuje upotrebu sile ukoliko Iran odbije ponudu, dodajući da je "vrijeme da se okonča iranska mašina za ubijanje".

Prethodno je Iran demantovao da će poslati delegaciju na narednu rundu pregovora, dok je Tramp saopštio da je delegacija krenula za Pakistan.

Pozivajući se na neimenovane izvore, mediji prenose da je druga runda pregovora planirana za srijedu, ali da je situacija nestabilna zbog kontinuirane zapaljive retorike obje strane, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

09

00

Sutra bez struje 1.300 potrošača

08

56

Sudar na zapadnom tranzitu: Velike gužve na ulazu u Banjaluku

08

56

Kada je najbolji trenutak za jutarnju kafu: Nauka ima odgovor

08

43

Crveni "eliksir zdravlja": Ovo je jedna od najvažnijih namirnica za srce, probavu i zaštitu organizma

08

42

Poznat identitet osmoro ubijene djece: Pucao mališanima u glavu dok su spavali

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner