Teheran poručio: Ne prihvatamo pregovore sa SAD pod prijetnjama

Iran ne prihvata pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama pod pritiskom i prijetnjama, izjavio je predsjednik parlamenta Irana i glavni iranski pregovarač Muhamed Bager Galibaf.

Galibaf je u objavi na društvenoj mreži X naveo da američki predsjednik Donald Tramp pokušava da pregovarački sto pretvori u "sto za kapitulaciju".

Tramp je ranije izjavio da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu.

"Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cijela zemlja će biti uništena", rekao je Tramp u nedjelju, ponovivši prijetnju da bi mogao da "uništi civilizaciju" u Iranu.

Tramp je istakao da SAD i dalje nude "fer i razuman sporazum", ali da ne isključuje upotrebu sile ukoliko Iran odbije ponudu, dodajući da je "vrijeme da se okonča iranska mašina za ubijanje".

Prethodno je Iran demantovao da će poslati delegaciju na narednu rundu pregovora, dok je Tramp saopštio da je delegacija krenula za Pakistan.

Pozivajući se na neimenovane izvore, mediji prenose da je druga runda pregovora planirana za srijedu, ali da je situacija nestabilna zbog kontinuirane zapaljive retorike obje strane, prenosi Sputnjik.