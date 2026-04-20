Cijene nafte skočile pet odsto nakon nove eksalacije tenzija u Ormuskom moreuzu

20.04.2026 20:45

Нафта
Foto: Pixabay/McRonny

Cijene nafte danas su skočile za oko pet odsto, pošto su tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalirale nakon napada na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

Cijena nafte Brent kretala se na nivou od 96 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 88,8 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Američka mornarica zaplijenila je iranski brod tokom vikenda nakon što je Teheran otvorio vatru na brodove i ponovo uspostavio kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Iran je tako zatvorio ključni plovni nakon što je optužio Vašington za kršenje primirja koje ističe ove nedjelje.

SAD su takođe napale još jedan brod u Omanskom zalivu u vezi sa Iranom, koji je ciljao brodove u moreuzu, čime je tamošnji saobraćaj gotovo zaustavljen.

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je na dalju eskalaciju ako se ne postigne dogovor.

Razgovori su i dalje neizvjesni jer je Iran signalizirao da možda neće prisustvovati pregovorima u Pakistanu.

Zastoj prijeti da produbi globalnu energetsku krizu, sa u velikoj mjeri blokiranom vitalnom globalnom rutom za protok nafte i gasa.

(Tanjug)

Nafta

Ormuski moreuz

Iran

Barel nafte

Amerika

