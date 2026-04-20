Nova Željezara Zenica gasi proizvodnju čelika od 22. aprila

ATV
20.04.2026 14:42

Foto: Wikipedia/Flickr

Nova Željezara Zenica počinje pripreme za obustavu integralne proizvodnje čelika koja će početi 22. aprila, gašenjem pogona Aglomeracije i Visoke peći, dok će narednog dana biti obustavljen i rad Čeličane, čime će integralna proizvodnja čelika biti okončana, najavljeno je iz ove fabrike.

- Sve aktivnosti provodiće se u skladu sa unaprijed pripremljenim termin‑planom, uz maksimalne mjere zaštite zaposlenika, imovine i okoline. Uprava podsjeća da se zahtjev za zaštitu domaće proizvodnje čelika vodi već šest mjeseci, uz učešće i pozitivna mišljenja nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti. Uprkos tome, Savjet ministara je u martu u dva navrata odbio predloženu uredbu, dok su nakon toga izostale bilo kakve konkretne reakcije ili odgovori na upućene inicijative i pozive. S obzirom na izraženu nekonkurentnost na tržištu, kompanija više ne može ulaziti u dodatne finansijske gubitke, te Uprava zaključuje da je nastavak integralne proizvodnje neodrživ i da je njeno gašenje postalo neminovno - navodi se u saopštenju, prenosi N1.

Ističu da se fabrika ne zatvara, ali da ne isključuju mogućnost smanjenja broja zaposlenih.

- Kompanija je uvijek bila društveno osviještena te u tom kontekstu će učiniti sve napore da osigura novi model poslovanja, uz očuvanje radnih mjesta u skladu sa finansijskom situacijom i zakonskim ograničenjima. Takođe, doći će do reorganizacije i mogućeg smanjenja broja zaposlenih, što se odnosi kako na direktno zaposlene, tako i na indirektno zaposlene - naveli su iz Nove Željezare Zenica.

Kako je ranije rečeno, ukoliko stane Željezara s radom, dovodi se u pitanje 11.000 radnih mjesta, jer od njihovog rada zavisi i obim posla željeznica oba entiteta, ali 500 firmi.

