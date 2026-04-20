Kreće od danas: Sezona Bika donosi promjene za tri znaka

ATV
20.04.2026 15:53

Хороскоп
Foto: pexels/ Gabriela Hughes

Sezona Bika počinje 20. aprila i traje do 21. maja, a donosi potpuno drugačiju energiju od prethodnog perioda, sporiju, stabilniju i usmjerenu na uživanje u životu i stvaranje sigurnosti.

Naglasak je na ravnoteži između onoga što želimo i onoga što nam je zaista potrebno. Neki će se fokusirati na ljubav i odnose, dok će drugi rješavati praktična pitanja i planove za budućnost.

U svakom slučaju, 20. april donosi prilike za male, ali važne promjene koje mogu imati dugoročan učinak.

Sezona Bika predstavlja astrološki period kada Sunce ulazi u znak Bika i fokus prebacuje na materijalne vrijednosti, emocije i potrebu za stabilnošću.

Sezona Bika će najviše uticati na ove horoskopske znakove - Bikove, D‌jevice i Jarčeve.

Težnja ka sigurnosti

Nakon brzog i impulsivnog perioda Ovna, dolazi vrijeme kada se stvari smiruju. Imamo priliku da ono što smo započeli sada učvrstimo i razvijemo.

Dok traje sezona Bika, ljudi teže sigurnosti, komforu i zadovoljstvima. Zbog toga se više okreću na uživanje u hrani, prirodi, dodiru i lijepim stvarima.

Idealno vrijeme za finansije

Energija Bika donosi strpljenje i istrajnost, ali i izraženu tvrdoglavost, jer se teško odriče onoga što smatra vrijednim. Sezona Bika je idealno vrijeme da se posvetimo finansijama, dugoročnim planovima i ličnim vrijednostima, kao i da usporimo i naučimo da uživamo u sadašnjem trenutku.

Zanimljivosti

Ova četiri znaka najviše privlači visoka inteligencija, ne izgled

Naglašena je potreba za hedonizmom, hranom i prirodom. Mnogi u ovom periodu pronalaze zadovoljstvo u malim stvarima. Ipak, može da se javi i otpor prema promjenama. Bik voli poznato i sigurno.

Ovo je idealno vrijeme da se posvetimo sebi, svojim vrijednostima i da polako, ali sigurno, radimo na ciljevima koji imaju dugoročan potencijal, prenosi Superžena.

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Ova četiri znaka najviše privlači visoka inteligencija, ne izgled

1 h

0
Oтац Предраг Поповић и Виктор Митић

Zanimljivosti

Sveštenik napao malog Viktora koji hekla, otac Predrag mu brutalno odgovorio

2 h

0
Отворен кафић гдје пишете себи у будућности: Писмо стиже на вашу адресу послије 10 или 20 година

Zanimljivosti

Otvoren kafić gdje pišete sebi u budućnosti: Pismo stiže na vašu adresu poslije 10 ili 20 godina

8 h

0
Један знак би ове недјеље могао да прими позив од особе из прошлости

Zanimljivosti

Jedan znak bi ove nedjelje mogao da primi poziv od osobe iz prošlosti

20 h

0

  • Najnovije

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

16

21

Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

