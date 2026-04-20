Kreće od danas: Sezona Bika donosi promjene za tri znaka

Sezona Bika počinje 20. aprila i traje do 21. maja, a donosi potpuno drugačiju energiju od prethodnog perioda, sporiju, stabilniju i usmjerenu na uživanje u životu i stvaranje sigurnosti.

Naglasak je na ravnoteži između onoga što želimo i onoga što nam je zaista potrebno. Neki će se fokusirati na ljubav i odnose, dok će drugi rješavati praktična pitanja i planove za budućnost.

U svakom slučaju, 20. april donosi prilike za male, ali važne promjene koje mogu imati dugoročan učinak.

Sezona Bika predstavlja astrološki period kada Sunce ulazi u znak Bika i fokus prebacuje na materijalne vrijednosti, emocije i potrebu za stabilnošću.

Sezona Bika će najviše uticati na ove horoskopske znakove - Bikove, D‌jevice i Jarčeve.

Težnja ka sigurnosti

Nakon brzog i impulsivnog perioda Ovna, dolazi vrijeme kada se stvari smiruju. Imamo priliku da ono što smo započeli sada učvrstimo i razvijemo.

Dok traje sezona Bika, ljudi teže sigurnosti, komforu i zadovoljstvima. Zbog toga se više okreću na uživanje u hrani, prirodi, dodiru i lijepim stvarima.

Idealno vrijeme za finansije

Energija Bika donosi strpljenje i istrajnost, ali i izraženu tvrdoglavost, jer se teško odriče onoga što smatra vrijednim. Sezona Bika je idealno vrijeme da se posvetimo finansijama, dugoročnim planovima i ličnim vrijednostima, kao i da usporimo i naučimo da uživamo u sadašnjem trenutku.

Naglašena je potreba za hedonizmom, hranom i prirodom. Mnogi u ovom periodu pronalaze zadovoljstvo u malim stvarima. Ipak, može da se javi i otpor prema promjenama. Bik voli poznato i sigurno.

Ovo je idealno vrijeme da se posvetimo sebi, svojim vrijednostima i da polako, ali sigurno, radimo na ciljevima koji imaju dugoročan potencijal, prenosi Superžena.