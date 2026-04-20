Sveštenik napao malog Viktora koji hekla, otac Predrag mu brutalno odgovorio

Mali Viktor Mitić, učenik petog razreda iz Jagodine oduševio je cijelu Srbiju i stekao više od 200.000 pratilaca na mrežama, tako što plete i to kao pravi majstor koji svojim umijećem heklanja i pletenja čuva duh tradicije na moderan način.

Međutim, njegov nevjerovatni talenat osudio je jedan sveštenik.

"Srpska tradicija nisu dječaci koji heklaju, sa "Odri Hepbern" kapicama, zlatnim kajlama i barbi frizurama! Stop stvaranjima lažnih idola i uzora! Uzor nam mogu biti ona djeca koja od najmanjih nogu cijepaju drva, čuvaju krave i ovce, voze traktore, poste i pričešćuju se! Influenseri nikada!!! Nemojte nam nametati da je nešto natprosječno i uzorno kada nije!!! Još jedan marketinški trik, iza kojeg se nešto krije! U najmanju ruku rušenje ideala i razlike iza muškaraca i žena! Brisanje srpske tradicije, takođe", napisao je sveštenik Stefan Rajčić.

Ono što možda nije slutio je da stiže i oštra odbrana dečaka i to od čuvenog oca Predraga Popovića.

"Čuh jutros da je malog Viktora prozivao jedan sveštenik, pa da se ogradimo o to mišljenje kao zasebno i opet veoma neumjesno.

Viktor je jedno divno dijete koje eto doprinosi sa talentima koje mu je Bog dao. Za razliku od svojih vršnjaka gdje većina igraju igrice po cijeli dan i lenčare, ovaj divan dječak je napravio nešto novo. Plete! Originalno", napisao je otac Predrag pa podsjetio da je pletenje zapravo vještina koja se vijekovima učila u manastirima, ali i u vojsci.

"Manastiri su vijekovima učili pletenje, vez, šivenje. Najpoznatiji majstori svešteničkih odeždi i mantija su upravo muškarci, a ne žene, tako da se ne može prebaciti muškom djetetu što plete, pod izgovorom da je to "ženski posao". I kuvanje bi mogli ubrojati u "ženski" posao pa se isti taj sveštenik bavi kuvanjem i to takođe snima.

Sve su to manastirska zaduženja. U manastirima mora i da se kuva, i pere, i sprema, i čisti i veze itd. Sam Patrijarh Pavle je bio i obućar ali i krpio svoje i tuđe mantije i garderobu.

U vojsci se nekad takođe učilo šivenje. Kakav je to muškarac koji ne zna dugme da ušije ili pak iglom izvadi iver iz prsta?! To su sve vještine i tu nema polova", pitao otac Predrag.

Mali Viktor kaže da bi jednog dana volio da bude sveštenik i nadam se da ga ovaj napad zavisti od strane jednog monaha neće pokolebati, dodao je.

"Nažalost svijet jeste surov. Ali kad postanemo zavidni na djecu pa ih još napadamo, onda smo stvarno pali. Tako kada vidimo nešto što nam možda i nije najjasnije, onda pozovemo tog ili tu da dođu do nas pa im pomognemo da se usmjere. Nikako da ovako javno napadnemo, pogotovo kad je dijete u pitanju.

Sjećam se jedne mlade influenserke koja je počela da razvija neki kult tj. njeni fanovi su to napravili od nje, pa su došli do paljenja ikona. Reagovao sam i privatno, a poslije javno, pa se taj trend zaustavio, ona je poskidala pirsinge i mračnu šminku pa se to lijepo završilo, Bogu hvala. No ona je bila starija. Ovo je dijete godišta mog Pavla.

Duh Sveti diše gdje On hoće i ne može se ukalupiti. Neka su Viktor i sva naša djeca blagosloveni, jer ako mi ne budemo kao oni, kako kaže Gospod, nećemo Raja vidjeti!

Tako da, samo ti pleti Viktore! Možda jednog dana i tom svešteniku sašiješ odežde ili mantiju da ga razuvjeriš a možda i kao sveštenik budeš služio Liturgiju sa mnom ili sa njim", dodao je na kraju.

