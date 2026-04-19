Jedan znak bi ove nedjelje mogao da primi poziv od osobe iz prošlosti

Svako ko je rođen u znaku Riba, u ovoj sedmici osjećaće se kao da plovi kroz more emocija i pojačane intuicije.

Ribe su prirodno osjetljive na promene u svom okruženju, a ova nedjelja donosi duboke uvide u odnose koji su vam važni.

Vaša sanjarska priroda biće dodatno naglašena, što vam može pomoći u kreativnom izražavanju, ali i otežati fokusiranje na praktične aspekte života. Ribe bi trebalo da slijede svoje snove, bukvalno i metaforički, jer oni drže odgovore na pitanja koja vas muče već neko vrijeme.

Ponedjeljak počinje sa blagim osećajem konfuzije, ali kako se nedjelja bude odvijala, vaša vizija će se kristalizovati. Važno je postaviti zdrave granice kako vas tuđi problemi ne bi potpuno iscrpeli.

Intuicija kao nepogrešivi kompas

Tokom utorka i srijede, Ribe će primjetiti da njihova sposobnost da osjete događaje dostiže vrhunac. Oslušnite taj unutrašnji glas koji vam govori kome možete vjerovati, a ko krije svoje prave namjere. Ribe često vide ono što drugi previđaju, a ove nedjelje će vam to biti ključno u poslovnim ili porodičnim aranžmanima.

Ne dozvolite nikome da vas nagovori na nešto što vam ne odgovara. Vaša snaga leži u vašoj mekoći i razumijevanju, ali to ne znači da treba da budete žrtva tuđih ambicija. Ribe koje ostaju verne svojoj intuiciji izbjegavaće potencijalne zamke koje se mogu pojaviti sredinom nedjelje.

Iscjeljujuća moć kreativnosti i tišine

Druga polovina nedjelje, posebno četvrtak i petak, idealna je za umjetničko izražavanje ili bilo koji oblik hobija koji hrani vašu dušu. Ribe najbolje leče kroz muziku, slikanje ili pisanje, zato odvojite vreme za ove aktivnosti. Ako se osjećate preplavljeno emocijama, pokušajte da ih kanališete u nešto opipljivo.

Ribe često nose teret sveta na svojim plećima, a kreativnost je vaš izlaz. U petak biste mogli da primite poziv od nekoga iz vaše prošlosti; zapamtite da niste obavezni da ponovo otvorite vrata koja ste zatvorili sa razlogom. Vaša osjetljivost je vaša najveća vrlina, ali samo ako je usmjerena ka ljudima koji znaju kako da je cijene.

Mirne vode i duhovna regeneracija

Vikend donosi preko potreban mir za Ribe. Nakon nedelje pune emocionalnih uspona i padova, subota je dan za povlačenje u svoj siguran prostor. Ribama je potrebna tišina da bi ponovo uspostavile unutrašnju ravnotežu. Razmislite o meditaciji ili dugom kupanju kako biste isprale nagomilani stres.

Nedjelja donosi jasniju sliku o tome gde želite da usmerite svoju energiju u budućnosti. Vaša sanjalačka priroda će vas ponovo dovesti do novih ideja o tome kako da poboljšate svoj svakodnevni život. Ribe završavaju ovaj ciklus osnažene, sa dubljim razumijevanjem sebe i svijeta oko sebe, spremne za nove emocionalne dubine koje proljeće donosi.

