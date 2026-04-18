Žena bacila više od 160.000 dolara s balkona nakon svađe sa mužem

Svojevrsna "kiša novca" paralisala je ulice kineskog grada Šantoja i prisilila policiju da pokrene istragu.

Haos je izbio nakon što je snimljena žena kako baca ogromne svote novca s balkona nebodera, pretvarajući trotoare u bojno polje za desetke prolaznika, javio je Standard.

Incident se dogodio 14. aprila.

Video snimci koji se dijele na društvenim mrežama prikazuju ženu srednjih godina kako više puta baca svežnjeve novčanica od 1.000 i 500 hongkonških dolara na ulicu. Novčanice su se rasule po cijelom naselju i obližnjim pločnicima dok su pješaci prolazili da ih pokupe.

Prema riječima svjedoka, iznos je premašio milion hongkonških dolara (približno 162.000 američkih dolara), raspršen u novčanicama od 500 i 1.000. Prema komentarima na internetu, neobičan čin je bio rezultat porodičnog skandala, a žena je navodno raspršila novac nakon žustre svađe sa svojim mužem. Lokalni stanovnik kaže da su novčanice letjele posvuda - i unutar kompleksa i po putu.

Mnogo ljudi ih je sakupljalo, neki su uspjeli dobiti prilično debele svežnjeve.

Prema riječima svjedoka, žena je nastavila bacati novac skoro 20 minuta prije nego što je pozvana policija.

(Faktor.ba)